"O Martírio da Paciência" de Agostino Casaroli em debate

Esta obra aborda as memórias do diplomata da Santa Fé, Agostino Casaroli, mais tarde secretário de estado da Santa Sé e Cardeal, e ostenta uma espécie de subtítulo, como expica nota de imrpensa : “O Vaticano e os países comunistas ente 1963-89: os anos que mudaram o mundo. O então diplomata itinerante da Santa Sé Casaroli percorre diversos países da cortina de ferro a fim de tentar, com muita paciência, encetar negociações com os regimes do Pacto de Varsóvia para uma maior liberdade da Igreja Católica nestas nações. É acusado por outros setores da diplomacia eclesiástica e altos dignitários da Santa Sé de estar a negociar concessões demasiado latas com os comunistas ou mesmo ser permeável e influenciável por eles”.