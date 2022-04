CDS/Congresso

Nuno Melo diz que quer construir pontes e não escavar trincheiras

O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo foi recebido este sábado com palmas no exterior do Pavilhão Multiusos de Guimarães, à chegada ao 29.º Congresso do partido, afirmando que vem para “construir pontes” e não "escavar trincheiras".