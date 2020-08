Número de mortos nos EUA provocados pelo furacão Laura sobe para seis

Segundo o 'site' NBC News, que cita fonte do Departamento de Saúde da Louisiana, três das seis mortes ocorreram em duas localidades costeiras, Acadia e Calcasieu.

Três pessoas morreram na zona oriental e setentrional daquele estado, com o Departamento de Saúde da Louisiana a atribuir quatro das mortes à queda de árvores.

Anteriormente, o governador do estado de Louisiana, John Bel Edwards, informara que havia pelo menos quatro mortos devido à queda de árvores nas suas habitações, na sequência do furacão Laura.

As vítimas mortais incluíam uma adolescente de 14 anos e um homem de 68 que morreram devido à queda de árvores nas suas casas, bem como um homem de 24 anos que morreu de envenenamento por monóxido de carbono causado por um gerador, na sua residência.

Outro homem morreu quando o barco em que seguia se afundou, durante a tempestade, informaram as autoridades.

O furacão Laura, de categoria 4 (numa escala de 5), perdeu intensidade quando chegou a terra e passou a ser classificado como tempestade tropical (categoria 2).

Esta madrugada o epicentro do Laura estava localizado a 50 quilómetros a nordeste de Little Rock, no estado do Arkansas, soprando com ventos máximos de 55 km por hora e movendo-se em direção ao nordeste, a 24 km por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões norte-americano, citado pela agência de notícias espanhola Efe.

Apesar do seu enfraquecimento nas últimas 24 horas, o Centro Nacional de Furacões alertou que a ameaça de inundações continua, com avisos igualmente de tornados.

Segundo a AP, um tornado arrancou esta madrugada parte do telhado de uma igreja rural no nordeste do Arkansas, não provocando feridos.

As previsões apontam para que a tempestade tropical continue na sua trajetória atual nas próximas horas. Esta deverá passar hoje pelo vale central do Mississippi e chegar aos estados do meio Atlântico no sábado, dpara depois partir para o Oceano Atlântico no domingo.

Considerado um dos cinco piores furacões de sempre a atingir os Estados Unidos, o Laura, que chegou a atingir ventos de 240 quilómetros por hora, provocou pelo menos seis mortos na Louisiana e deixou um rasto de destruição, depois de fazer 21 mortos no Haiti e quatro na República Dominicana.

Perto de 900 mil pessoas ficaram sem energia nos estados do Louisiana e do Texas, segundo a AP.