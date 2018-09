Número de mortos nos Estados Unidos devido à tempestade Florence sobe para 14

As mais lidas

Cerca de 740 mil casas e escritórios continuam sem eletricidade nos estados da Carolina do Sul e do Norte, temendo-se que durante semanas os habitantes possam não ter água nem luz nas suas casas.

A 14.ª vítima mortal é um homem que se afogou quando a sua carrinha de caixa aberta capotou e foi sugada por um esgoto de escoamento na Carolina do Sul, já depois de duas outras pessoas terem morrido de inalação de monóxido de carbono lançado pelo gerador que estava dentro de casa.

Apesar de a intensidade da tempestade ter sido diminuída pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos para uma depressão tropical, as autoridades sublinham que o perigo ainda existe, nomeadamente pelo efeito de transporte das águas do oceano para terra.

O número de vítimas mortais pode aumentar devido à subida generalizada dos caudais dos rios, que pode ser a próxima fase do "desastre em acumulação", na expressão usada pela Associated Press.

O número de vítimas mortais na costa atlântica norte-americana, devido à passagem da tempestade Florence, subiu para 14, com centenas de pessoas a terem de abandonar casas inundadas, segundo os relatos das agências internacionais.

