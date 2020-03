Número de mortos em Itália aumenta 651 em 24 horas para 5.476

As autoridades italianas anunciaram mais 5.560 casos positivos pelo novo coronavírus, o que representa um aumento de cerca de 10% do número de infeções registadas desde o início da pandemia, que agora se cifra em 59.138.

O atual número de infetados é de 46.638, mais 3.957 no espaço de um dia.

Os números das últimas 24 horas são inferiores ao anunciados no sábado, quando Itália registou um recorde de 793 mortes face a sexta-feira, assim como 4.821 novas infeções.

Face à redução, o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli, assinalou que os números de domingo são um pouco melhores e que está confiante de que continuarão a diminuir nos próximos dias, o que significará que o país atingiu o pico de transmissões.

"Os números de hoje são mais baixos que os de ontem. Esperamos que estes números se confirmem nos próximos dias", vincou o responsável, que acrescentou: "Mas não devemos baixar a guarda e devemos continuar a respeitar as indicações e as medidas de isolamento impostas".

O número de pessoas curadas é agora de 7.024.

A Itália é o país com o maior número de mortes por coronavírus do mundo, depois de superar a China na última quinta-feira, que passou três dias sem uma única infeção local.

A Lombardia, no norte do país, continua a região mais afetada, com 27.206 infeções totais e 2.456 mortes, seguida de Emilia Romagna (7.555 infeções) e Veneto (5.122 infeções).

Para a contenção da pandemia, o Governo italiano tem implementado medidas progressivas de isolamento, tendo interrompido, no sábado, as atividades produtivas até 03 de abril, com exceção dos essenciais, como cuidados médicos, a produção agroalimentar, logística e energia.

Supermercados, farmácias, parafarmácia, tabacarias e quiosques, serviços bancários, correios, seguradoras e serviços públicos - como os transportes - continuarão a funcionar.

A medida anunciada pelo Executivo entrará em vigor na segunda-feira, pretendendo limitar ainda mais o contacto entre pessoas de modo a conter a propagação do novo coronavírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 300 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 14.000 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.