Número de internados desce para menos de 500 pela primeira vez desde setembro

O número de pessoas internadas, que atingiu o pico de 6.869 a 01 de fevereiro, tem vindo a descer desde então, contando-se agora 488, menos 16 do que na terça-feira, e é a primeira vez desde 19 de setembro de 2020 que esse indicador é inferior a 500, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje.

De terça-feira para hoje, mais três pessoas foram para unidades de cuidados intensivos, onde estão agora 116 doentes com Covid-19.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais três mortes atribuídas à Covid-19.

As autoridades de saúde têm hoje em vigilância 825.031 contactos, mais 945 do que na terça-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas mais 757 pessoas, que totalizam 782.294 desde o início da pandemia.

Hoje há menos 97 casos ativos, que atingem 25.847.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram diagnosticados em Portugal 825.031 casos de infeção pelo novo coronavírus e morreram 16.890 pessoas com covid-19.

A maioria dos casos das últimas 24 horas foi diagnosticada em Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram infetadas 312.799 pessoas.

Na zona Norte, foram registados mais 182 casos (331.604 no total), na região Centro mais 71 (117.531 desde março de 2020), no Algarve 46 novos casos (total de 20.926), no Alentejo 32 (29.261).



As três mortes das últimas 24 horas aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde desde o início da pandemia morreram 7.158 pessoas com Covid-19.