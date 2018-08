Número de desempregados registados nos Açores cai 10,8% em julho

O número de desempregados registados nos centros de emprego baixou nos Açores, 10,8% em julho face ao mesmo período de 2017. No total do país, baixou em 20,6% em julho, face ao mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados esta terça-feira.

De acordo com dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o total de desempregados registados em julho no país foi inferior ao do mesmo mês de 2017, havendo menos 85,7 mil inscrições, o equivalente a uma descida de 20,6%. Nos Açores, houve menos 960 inscrições.





A mesma tendência registou-se em termos mensais, com o número de desempregados inscritos a baixar 0,5%, o equivalente a menos 1,8 mil registos, em todo o país.





Em termos globais, a contribuir para a redução, em termos homólogos, está a diminuição dos homens desempregados (-43.362), dos adultos com idade igual ou superior a 25 anos (-72.340), dos inscritos há um ano ou mais (-51.175), dos que procuravam um novo emprego (-73.500) e ainda dos que têm o ensino básico (-19.916) e o ensino secundário (-18.750), de acordo com o IEFP.