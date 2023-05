Número de desempregados inscritos nos centros de emprego cai 6% em abril

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social adiantou que o desemprego registado em abril (295.422 pessoas) diminuiu, “com uma redução de -3,5% (-10.735 pessoas) relativamente ao mês anterior e -6,0% abaixo do nível observado em abril de 2022 (-19.013 pessoas)”.

Paralelamente, o número de jovens desempregados inscritos no IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional voltou também a baixar, “sendo o mais reduzido de sempre (31.872 pessoas), nos meses de abril, com uma diminuição em cadeia de 6,9% (-2.360 jovens), e uma diminuição de 1,7% (-561 jovens) face ao mês homólogo”, referiu a tutela.

Quanto ao desemprego de longa duração, registou “uma diminuição em cadeia de 0,7% (-798 pessoas), situando-se 24,4% abaixo do nível registado em abril de 2022 (-37.764 pessoas)”, disse o Governo.

Assim, entre março e abril deste ano, “o desemprego registado diminuiu em cadeia em todas as regiões, com destaque para a redução de 21,8% na região do Algarve”.

Por fim, indicou a tutela, “a nível setorial, registaram-se descidas em cadeia em todos os setores de atividade económica”, nomeadamente no agrícola (-9,0%), secundário (-1,6%) e terciário (-3,5%)”.

Em termos homólogos, registaram-se descidas também em todos os setores, com o agrícola a cair 1,7%, o secundário 3,9% e o terciário 5,0%, concluiu.