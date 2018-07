Número de desempregados inscritos é o mais baixo dos últimos sete anos nos Açores

De acordo com os dados revelados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), verificou-se, em junho, nos Açores, uma descida de 10,7 por cento do desemprego registado, face ao mesmo mês de 2017.

“Segundo os dados do IEPF, os Açores registaram no último mês 8.010 inscritos, o que corresponde a menos 957 Açorianos desempregados, comparativamente com o mesmo mês do ano anterior”, afirmou Sérgio Ávila, citado em nota publicada no Gacs.



Para o Vice-Presidente do Governo, os dados agora conhecidos validam a “tendência de redução do desemprego que se tem verificado nos Açores”, o que faz com que atualmente o número de desempregados inscritos seja o mais baixo dos últimos sete anos.

O titular da pasta do Emprego salientou ainda que os dados do IEFP confirmam “a estratégia implementada pelo Governo dos Açores para a concretização do objetivo da redução do desemprego e criação de emprego”.