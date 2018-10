Número de casos de VIH/SIDA aumentou 14% na China

As mais lidas

Nos anos de 1990, nas áreas rurais da China, dezenas de milhares de pessoas, por vezes toda a população de uma vila, foram infetadas com equipamentos contaminados durante programas de recolha de sangue, organizados pelas autoridades.

O número de contaminações por transfusões de sangue foi "basicamente reduzido a zero", segundo a agência.

Mais de 40.000 novos casos foram relatados apenas no segundo trimestre, 93,1% dos quais contraíram o vírus através de relações sexuais.

Mais de 820.000 pessoas com VIH/SIDA foram diagnosticadas no final de junho, um aumento de 100.000 num ano, informou a agência Xinhua, citando dados divulgados por autoridades de saúde durante uma conferência sobre a doença.

O número de doentes com VIH/SIDA aumentou 14% na China num ano, a maioria dos casos devido a contágio durante relações sexuais, indicaram este sábado as autoridades chinesas de saúde, citadas pela agência noticiosa oficial.

