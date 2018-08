Núcleo Regional dos Açores distingue bolseira

O Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro atribuiu a bolsa “D. Maria do Livramento de Abreu Forjaz” 2018, a Andreia Ponte, médica de forrmação natural dos Açores, atualmente a frequentar o 3.º ano de formação específica em Radioncologia no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

O apoio concedido pelo núcleo, no valor de 1.500 euros, dará a oportunidade à bolseira de realizar um estágio de formação, com duração de cinco semanas, no Departamento de Radioncologia da Universidade de Toronto, repartido por duas instituições conceituadas, nomeadamente, Princess Margaret Hospital e o Odette Cancer Centre.





De acordo com nota Andreia Ponte pretende, com este estágio, aprofundar conhecimentos em técnicas diferenciadas de radioterapia, particularmente a radiocirurgia e a radioterapia exterotáxica corporal.





Durante o estágio vai poder ainda contactar com diversas técnicas de braquiterapia aplicadas ao tratamento de tumores urológicos, de cabeça e pescoço, de mama e foro digestivo, em várias abordagens - curativa, adjuvante ou paliativa.