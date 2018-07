Novo treinador promete Santa Clara a representar bem os Açores na I Liga

O novo treinador do Santa Clara, João Henriques, garantiu hoje, no regresso aos treinos do clube, que há a preocupação do grupo de trabalho em "representar bem" os Açores, admitindo que ainda faltam reforços até final do defeso.

"Em cada um dos setores vamos ser reforçados (...) estamos à espera de reforços que sejam mais-valias para este grupo de trabalho. Mas seremos muito criteriosos, igual ou pior não, queremos realmente mais-valias para o plantel", declarou João Henriques.

O treinador que irá treinar o Santa Clara no regresso do clube açoriano à I Liga falava aos jornalistas depois do primeiro treino do clube na preparação da nova temporada de futebol.

Garantindo não estar "nada surpreendido" com a "qualidade" que encontrou, o responsável técnico prometeu uma equipa "com muita confiança, muito competitiva", com vista a "jogo após jogo" procurar os pontos para a manutenção e para a melhor classificação possível.

"Temos alguns jogadores que já passaram pela I Liga", declarou, reconhecendo que um dos critérios para os reforços que ainda devem chegar passa por essa experiência no escalão máximo do futebol português.

Na época transata, João Henriques orientou o Leixões e o Paços de Ferreira, não evitando a despromoção dos pacenses à II Liga de futebol.

O técnico sucede a Carlos Pinto, que levou o Santa Clara à I Liga e rumou este ano à Académica, do segundo escalão, onde procurará repetir o feito.