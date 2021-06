Novo site e aposta nas corridas virtuais são objetivos de Ni Amorim para novo mandato

No discurso de tomada de posse, que decorreu esta tarde, Ni Amorim destacou “um conjunto relevante de novidades em relação ao futuro” como “o lançamento de um site dedicado ao Campeonato de Portugal de Ralis, naquele que será um projeto piloto” que pretende, depois, “abraçar as outras disciplinas automobilísticas”, ou “a entrada na área do Digital Motorsport, ou seja, nas corridas virtuais”, disse o líder federativo.

Ni Amorim destacou, ainda, “a ambição neste mandato que se inicia, de fazer crescer” todos os “indicadores operacionais, desde o número de praticantes, de licenciados, ao retorno mediático, assim como a nível de vendas e de prestação de serviços”.

O presidente da FPAK assegurou, ainda, que “a comunicação terá um papel fundamental nos próximos quatro anos”.

Ni Amorim foi reeleito em maio para um segundo mandato de quatro anos à frente da FPAK, com 83,5 por cento dos votos numa eleição em que foi candidato único.

Para este mandato, admite que há “muito mais a fazer e a evoluir, seja na gestão desportiva, na modernização administrativa, na formação ou na segurança”.

O antigo piloto voltou a defender “a sustentabilidade financeira da FPAK” como “o pilar fundamental” do caminho a percorrer, “porque só a partir dele poderemos construir os alicerces das diferentes áreas”.

Ni Amorim lembrou que “não foi fácil, durante 14 meses, gerir a FPAK em situação de calamidade pública a nível sanitário, face aos naturais reflexos negativos a nível financeiro resultantes da pandemia”.

Ainda assim, o presidente da FPAK assegurou que “apesar desta imprevista situação”, foi possível “finalizar o saneamento financeiro e apresentar sempre resultados positivos”, pelo que, “neste momento, a situação económico-financeira é robusta”, tendo chegado a altura de abraçar “novos desafios”.