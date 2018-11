Novo Secretariado da ilha de São Miguel quer “envolver a sociedade açoriana nos destinos da Região”

“Há um trabalho estimulante que pretendemos realizar nos dois próximos anos, junto da sociedade açoriana e junto das estruturas do Partido Socialista em São Miguel”, adiantou Francisco César reeleito, com 95% dos votos, coordenador do Secretariado de Ilha do PS-S.Miguel, esta sexta-feira à noite na reunião da Comissão de Ilha realizada na Lagoa.

“Temos dois anos pela frente muito importantes para o Partido Socialista e para os Açores”, acrescentou Francisco César, referindo-se quer às eleições europeias e legislativas do próximo ano - que são “eleições para ganhar” -, como ao envolvimento da sociedade civil nas questões governativas da Região: “Um dos nossos desafios passa, também, por aproximar os militantes do partido da sociedade açoriana, escutando as forças vivas e organizadas, o que nos permitirá auscultar, em todas as freguesias, quais os seus anseios e problemas”.



Francisco César garante que as estruturas do PS em São Miguel “estão prontas para dar as respostas adequadas aos Açorianos” e vão estar envolvidas nos próximos atos eleitorais, preparando os melhores projetos para os Açores. quer a nível Europeu, quer a nível nacional.

Do Secretariado de Ilha de São Miguel fazem parte: André Rodrigues, Anabela Isidoro, André Ávila, Beatriz Rodrigues, Bruno Pacheco, Célia Paiva, Cristina Calisto, Emanuel Furtado, Isabel Almeida Rodrigues, Mário Miranda, Marta Couto, Pedro de La Cerda, Pedro Melo, Ricardo Rodrigues, Sónia Nicolau, um representante da Juventude Socialista e um representante das mulheres socialistas. Antes das eleições foi prestado um sentido agradecimento ao presidente Mesa da Comissão de Ilha, José Contente, que agora passa o testemunho a José San-Bento.