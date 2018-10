Novo projeto de requalificação do porto da Horta vai custar mais 3,5 ME

A nova versão do projeto de requalificação do porto da Horta, vais custar mais 3,5 milhões de euros, fazendo com que o valor total da obra aumente para 17,5 milhões de euros, foi revelado.

O anúncio foi feito pela secretária regional dos Transportes, Ana Cunha, no final de uma reunião com a Comissão Municipal dos Assuntos do Mar, realizada na cidade da Horta, onde a segunda versão do projeto, mais consensual que a primeira, foi apresentada aos conselheiros.

"Julgo que o resultado final é bastante satisfatório. Conseguimos o consenso necessário para avançarmos com o projeto de execução, sempre adotando aquela que é a melhor solução técnica", garantiu a governante, em declarações aos jornalistas no final do encontro.

A versão inicial do projeto, apresentada em novembro de 2017, gerou alguma contestação por parte da Comissão Municipal dos Assuntos do Mar, uma vez a obra poderia vir a gerar mais agitação marítima no interior da Marina da Horta, um dos portos de recreio mais movimentados do país.

"Essa questão está resolvida com esta solução" garantiu Ana Cunha, destacando o facto de o Governo Regional ter mantido a sua "capacidade de diálogo com todas as entidades" e de ter instruído a Portos dos Açores a estudar "soluções alternativas ao projeto inicial".

A Comissão Municipal dos Assuntos do Mar, órgão consultivo criado pela Câmara da Horta, vai agora analisar a segunda versão do projeto, para só depois emitir o seu parecer.

Apesar disso, o presidente do município, o socialista José Leonardo Silva, disse aos jornalistas, no final do encontro, estar satisfeito com as soluções técnicas agora apresentadas pelo executivo açoriano.

"Vamos criar sinergias e espaços para termos novas empresas? Vamos sim senhor. Ficou acautelada a entrada de mais mar na nossa marina? Ficou acautelada. Estamos a pôr em causa investimentos futuros? Foi-me respondido que não. Portanto, acauteladas estas questões, e sendo o investimento de 17,5 milhões de euros para a ilha do Faial, eu só posso estar satisfeito", desabafou o autarca.

O projeto da 2.ª fase de requalificação do porto da Horta inclui a construção de novas áreas para reparação naval e para o setor das pescas, bem como a ampliação da Marina da Horta, nomeadamente para acolher iates de grande dimensão e ainda a construção de novos espaços para as empresas que se dedicam às atividades marítimo-turísticas.

A versão final do projeto será apresentada publicamente, na próxima semana, durante uma visita de trabalho de dois dias que os membros do Governo dos Açores farão à ilha do Faial.