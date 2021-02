Novo período de confinamento entra hoje em vigor na Madeira

O Conselho do Governo Regional de coligação PSD/CDS, realizado quinta-feira, decidiu prolongar as medidas que havia agravado em 13 de janeiro devido ao aumento de casos registados na Madeira.

Até 21 de fevereiro continua em vigor o recolher obrigatório de segunda a sexta feira, entre as 19h00 e as 05h00, e aos fins de semana entre as 18h00 e as 05h00.

Mantém-se suspensas as aulas presenciais no 3.º ciclo e no ensino secundário e as atividades de natureza industrial, comercial e de serviços terão também de respeitar os horários do recolher obrigatório.

O executivo regional permite o funcionamento dos restaurantes até às 22:00, exclusivamente para a confeção de refeições para entrega ao domicílio.

Da obrigação de cumprimento do horário de recolher obrigatório estão excluídas as farmácias, clínicas e consultórios médicos e veterinários, serviços de oxigénio e gases medicinais ao domicílio e postos de abastecimento de combustível só para abastecimento de veículos.

O primeiro recolher obrigatório na Madeira entrou em vigor a 05 de janeiro e prolongou-se até dia 15, começando por proibir a circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00 horas.

O aumento de casos na região levou o Governo Regional a adotar medidas mais restritivas e a reforçar, contando com o apoio do representante da República, as medidas de fiscalização e aplicação de multas em caso de incumprimento.