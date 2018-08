Novo Conselho de Administração da SATA toma posse na próxima segunda-feira

Presidido por António Luís Teixeira Gusmão, o Conselho de Administração integra ainda Ana Azevedo e Vítor Manuel Costa.





Ana Azevedo é uma profunda conhecedora do Grupo SATA no qual trabalha desde 1984, tendo desempenhado ao longo dos anos diversas funções nas empresas do grupo, acrescenta a nota.







Foi chefe do Serviço de ilha e diretora do Aeródromo Regional de São Jorge até 1990, ano em que ingressa na sede do grupo, em Ponta Delgada, como técnica superior de aviação comercial. De 2002 a 2005 foi chefe do Serviço de Planeamento e Gestão e entre 2006 e 2013 foi diretora de Planeamento e Exploração do grupo. De 2016 a 2017 exerceu funções como assessora do Conselho de Administração.







É detentora de mais de duas dezenas de formações específicas na área da aviação civil, designadamente, o Airline Management course (Cranfield University), o curso de “Operações Aeroportuárias” (ANA), assim como formações sobre legislação aeronáutica (Absant Consult), “transporte aéreo” (Airbus) e “planeamento de voo” (Airbus), revenue management (IATA) e network and fleetplanning (IATA).





É licenciada em Relações Públicas e Comunicação pela Universidade dos Açores, possuidora de um Mestrado em Gestão pela mesma Universidade e, ainda, uma Especialização em Operações de Transporte Aéreo pelo ISEC.







Vítor Costa é licenciado em Gestão e Administração Pública, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Universidade Técnica de Lisboa, e possui uma especialização em gestão de recursos humanos.







Como técnico superior ingressou no Grupo EDA, em 1991, no qual desempenhava funções de diretor de Sistemas de Informação e Comunicações desde 2015. Foi, ainda, diretor de Auditoria Interna (2015-2017) e Diretor de Aprovisionamentos (2006-2015)







Possui diversas formações profissionais como o “Programa Avançado de Gestão para Executivos”, da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica, e o “Curso Prático Intensivo de Auditoria Interna”, do IPAI.







O novo Conselho de Administração do Grupo SATA é presidido por António Luís Teixeira Gusmão, licenciado em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade dos Açores.







Com larga experiência na área da gestão privada e da formação de recursos humanos, António Teixeira Gusmão foi diretor Empresarial da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada, e administrador da EDA, onde assumiu diversos cargos de administração e de gerência em várias participadas daquele grupo, nomeadamente na GlobalEda, na Sogeo, na Segma, na Geoterceira e na EEC.







António Gusmão Teixeira, que iniciou a sua carreira profissional como monitor do Departamento de Economia e Gestão da Universidade dos Açores, foi ainda membro da equipa liderada pela EDA no processo de privatização da ELECTRA, S.A, empresa de produção, transporte, distribuição e comercialização de energia e água em Cabo Verde.