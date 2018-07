Novo concurso para bolsas de pós-doutoramento em contexto empresarial abre em setembro

Gui Menezes adianta que as bolsas, para três anos, têm um valor de 22.600 por ano, por bolseiro, sendo que se destinam, preferencialmente, a doutorados que tenham obtido o grau de doutor há menos de cinco anos.





O Secretário Regional, que falava no âmbito de uma visita ao projeto “Funcionalização de Fibras Naturais para Aplicações Avançadas”, de um bolseiro de doutoramento da Universidade nos Açores, sublinhou, citado em nota do Gacs, que este concurso é “uma forma de reforçar a interligação entre o sistema científico regional e as empresas”.





Segundo o titular das pastas da Ciência e Tecnologia, “a inclusão de pós-doutorados em empresas pode reforçar a sua capacidade, introduzindo inovação”, frisando que “as empresas têm de ser inovadoras para conseguirem estar no mercado e estar mais preparadas para a concorrência”.





O concurso para bolsas de pós-doutoramento insere-se na iniciativa Transfer+, lançada este ano pelo Governo dos Açores, com um investimento previsto de 8,3 milhões de euros até 2020, e que visa uma maior interligação entre a produção científica e a inovação dos centros de investigação com as empresas e com a economia.



