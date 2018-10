Novo Banco dos Açores com lucro de 2,9 ME até setembro

As mais lidas

"No terceiro semestre de 2018 o banco continuou a desenvolver a sua atividade promovendo a captação de novos clientes, através de diversas ações junto de empresas, serviços, instituições e organismos públicos, com o objetivo de melhoria da quota de mercado, e da atividade, em matéria de captação de recursos e de concessão crédito e apoio à economia e às famílias açorianas", diz ainda o Novo Banco dos Açores.

O produto bancário, é também referido, registou um acréscimo de 3,5% face a 2017, "como resultado, principalmente, da evolução do resultado financeiro (+12,9%)", sendo que os custos operativos registam uma redução face ao 3.º trimestre de 2017, de 12,7%.

Em nota à imprensa, a instituição sublinha que, nos primeiros nove meses do ano, registaram-se "crescimentos face ao período homólogo de 2017 tanto nos depósitos de clientes (+1,1%), como no crédito concedido (+1,3%)".

O Novo Banco dos Açores revelou que nos primeiros nove meses do ano teve um lucro de 2,9 milhões de euros, um crescimento de 9,1% face aos 2,6 milhões de igual período de 2017.

