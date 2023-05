Nove em cada dez crianças consideram que o desporto aumenta a confiança

Divulgado na véspera das comemorações do Dia da Criança, o inquérito, realizado em colaboração com a Direção-Geral da Educação (DGE), pretendeu avaliar o impacto das atividades desportivas no bem-estar emocional e psicológico das crianças.

O inquérito, realizado durante os meses de março e abril de 2023, envolveu 626 crianças, com idades entre 12 e 13 anos.

Do total de participantes, 309 eram raparigas (49%), 307 rapazes (49%) e 10 crianças optaram por não identificar o seu género (2%). Os resultados revelaram que 98% das crianças afirmam que o desporto as faz sentir bem, destacando emoções como alegria (68%), entusiasmo (59%) e satisfação (39%).

As crianças destacaram, ainda, que o desporto lhes permite superar dificuldades e limites (97%) e melhorar as relações e o trabalho em equipa com os colegas (93%).

Para promover o seu bem-estar emocional e psicológico nas aulas e outras atividades desportivas, 88% das crianças sugerem estratégias para lidar com a ansiedade e o medo através do desporto e 81% pede o uso de técnicas de relaxamento.

A diretora executiva da Unicef Portugal, Beatriz Imperatori, afirma em comunicado que “os efeitos negativos” da pandemia no bem-estar físico e mental e no equilíbrio emocional das crianças portuguesas ainda não foram ultrapassados, considerando ser “fundamental continuar a investir de forma contínua e sustentada para melhorar a saúde mental das crianças e jovens em Portugal”.

Beatriz Imperatori destaca “o papel fundamental da comunidade escolar – pais, professores e auxiliares – na promoção do desporto e das atividades físicas em contexto escolar pelo enorme impacto positivo no bem-estar físico, emocional e psicológico das crianças, contribuindo para o estabelecimento de relações saudáveis entre pares, superação de desafios e geração de emoções positivas e de confiança”.

A Unicef Portugal salienta no comunicado que, de uma forma geral, o desporto e a atividade física contribuem para o desenvolvimento da criança a vários níveis, nomeadamente na autoestima, na diminuição do ‘stress’ e ansiedade, na melhoria do desempenho académico e nos relacionamentos interpessoais.

Assinalando a importância deste tema, a Unicef Portugal vai promover a atividade "A tua mente em movimento" na sexta-feira e no sábado, durante a final da Taça do Desporto Escolar Unicef, que decorrerá em Pombal, que visa proporcionar “um espaço de promoção de saúde mental e do bem-estar, contribuindo para uma maior sensação de calma e incentivando a utilização de técnicas de relaxamento no contexto desportivo, reconhecendo o seu valor no desenvolvimento integral das crianças”.

A Taça do Desporto Escolar Unicef é uma iniciativa da Direção-Geral da Educação que visa promover a prática da atividade física e desportiva em contexto escolar, valorizando o seu papel na promoção da saúde e bem-estar mental das crianças e jovens, que este ano combina quatro modalidades desportivas – Badminton, Futebol, Ginástica e Voleibol – e contará com a participação de cerca de 600 crianças.