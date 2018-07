"Nove em cada dez contratos de trabalho são precários"

CGTP-IN critica precariedade laboral, quer no setor público, pelos programas ocupacionais, quer no setor privado, com contratos a termo sucessivos, revela o jornal.

No desporto, destaque para as quatro mil cadeiras que vão ser substituídas no Estádio de São Miguel.



"Grupo Hilton pretende abrir hotel na Lagoa", "Açoriano julgado em Espanha por ligação ao Daesh", "Redução de programas ocupacionais penaliza freguesias", "Insolvências aumentam no primeiro semestre" e "Eclipse deixa lua vermelha na próxima sexta-feira" são outros títulos da Primeira Página.