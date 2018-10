Novas notas de 100 e 200 euros entram em circulação a partir de maio

As novas notas de 100 e 200 euros vão entrar em circulação na Europa a partir de 28 de maio de 2019, terão a mesma cor, mas serão mais pequenas e com novos elementos de segurança, foi anunciado esta segunda-feira.

"Estas notas apresentam duas inovações na segurança no holograma satélite e no número esmeralda", disse o administrador do Banco de Portugal Hélder Rosalino.

A apresentação das novas notas foi feita no complexo do Banco de Portugal do Carregado, no concelho de Alenquer, distrito de Lisboa.

De acordo com o administrador, as notas são "extremamente seguras", porque tem sido "uma preocupação do Banco Central Europeu torná-las resistentes e resilientes à contrafação".

Quanto à dimensão, as novas notas terão menos cinco milímetros em altura comparativamente às atuais, ficando com o mesmo tamanho das de 50 euros, facilitando o seu manuseamento.