Novas manifestações na capital da Geórgia contra lei de estilo russo

A oposição tem criticado fortemente a proposta por considerar que se inspira na legislação em vigor na Rússia, que viola a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa.

O regime russo usou uma lei semelhante para silenciar a imprensa hostil e opositores ao Presidente Vladimir Putin.

Os manifestantes reuniram-se nas entradas secundárias do edifício do parlamento, levando a polícia a restabelecer os cordões de segurança nas imediações, de acordo com o portal de notícias Civil, citado pela agência espanhola Europa Press.

As forças de segurança declararam um alerta amarelo de segurança no edifício, onde se registaram lutas entre deputados nas últimas semanas, no contexto dos debates sobre a adoção da legislação.

Deputados voltaram hoje a envolver-se numa rixa, segundo imagens transmitidas pela televisão pública do país do Cáucaso.

Elementos do partido maioritário enfrentaram vários deputados da oposição com os punhos durante os debates em curso, de acordo com a agência francesa AFP.

A proposta, que deverá ser votada hoje, exige que organizações, meios de comunicação social e entidades similares que recebam pelo menos 20% do financiamento do estrangeiro se registem como “agentes de influência estrangeira”, como na Rússia.

Estudantes de cerca de 50 universidades de todo o país também saíram à rua para se juntarem às marchas, afirmando que não voltarão às salas de aula enquanto a lei não for revogada, caso seja aprovada.

O texto é o mesmo de 2023, embora com algumas modificações, e tem provocado numerosos protestos desde 15 de abril.

A oposição e uma parte da sociedade já se tinham manifestado no ano passado contra a proposta legislativa, acusando o Governo de mostrar simpatia para com Moscovo.

O Governo rejeitou as críticas e argumentou que a proposta serviria simplesmente para ter uma lista de organizações financiadas a partir do estrangeiro.

A comunidade internacional alertou para um possível desvio da Geórgia do caminho para a integração europeia se a lei for aprovada.

A Geórgia é um dos países candidatos à adesão à União Europeia (UE), juntamente com Albânia, Bósnia-Herzegovina, Moldova, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia, Turquia e Ucrânia.