Novak Djokovic pretende liderar conselho de jogadores da ATP

Soares, que também integra o conselho da ATP, afirmou ter visto "as listas candidatas", uma das quais liderada pelo número um do mundo, que em setembro renunciou ao cargo no organismo, para criar, juntamente com o canadiano Vasek Pospisil, uma associação paralela, com o objetivo de dar voz aos jogadores menos conhecidos do circuito.

O Conselho de Jogadores, formado por 12 tenistas, como Rafael Nadal ou Roger Federer, é um órgão de aconselhamento que integra a direção da ATP.