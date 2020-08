Novak Djokovic anuncia que vai participar no US Open de ténis

“Estou feliz por poder confirmar que vou competir em Cincinnati e no US Open deste ano. Não foi uma decisão fácil de tomar, com obstáculos e desafios por todo o lado, mas a ideia de regressar à competição é algo que realmente me agrada”, escreveu Djokovic, na sua página oficial da rede social Twitter.

Já era esperada a participação do líder do ‘ranking’ no torneio de Cincinnati, que vai decorrer em Nova Iorque, de 20 a 28 de agosto, e que servirá de preparação para o Open do Estados Unidos, que arranca a 31, na mesma cidade.

Recentemente, Djokovic e Rafael Nadal tinham colocado em dúvida a realização da etapa norte-americana do Grand Slam, devido à pandemia da covid-19, e o espanhol acabou mesmo anunciar a sua desistência do torneio.

O suíço Roger Federer, cinco vezes vencedor do US Open, também não irá estar presente, já que está a recuperar de uma lesão do joelho, tendo mesmo já anunciado que não volta a jogar este ano.