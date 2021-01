Nova direção do Vitória de Setúbal pagou "pelo menos um mês" de salários

“Não consigo falar ao pormenor, porque é uma área que não domino. Sei que pelo menos um mês foi pago. O importante aqui não é se é um euro ou um milhão de euros, mas o princípio e a atitude de alguém que chega para ajudar, contribuir e que procura trazer soluções e não problemas”, disse Alexandre Santana à agència Lusa, após o empate (2-2) frente ao Louletano, no estádio do Bonfim, em partida da 10.ª jornada da série H da prova.

O treinador do conjunto setubalense destaca a importância do sinal dado pelos novos órgãos sociais pouco depois de terem entrado em funções.

“Houve algum dinheiro para que na passagem de ano tivéssemos mais alguns euros para estar com a nossa família. Quem está aqui há seis, sete e oito meses sem receber, as coisas não são fáceis. Quando há algum dinheiro e algum desafogo em casa, a estabilidade dos jogadores é diferente”, admitiu.

Alexandre Santana confessa que a entrada da direção liderada por Carlos Silva, que sucedeu a Paulo Rodrigues no cargo, trouxe mudanças significativas ao plantel.

“Mudou o ar que é agora menos tóxico, o bem-estar no dia-a-dia é agora mais puro, mais aberto e mais leal. Quando chegamos ao treino de cara levantada para jogar e vemos todas as pessoas da direção à nossa volta, a acolherem-nos e chegarem perto de nós com boas palavras e suporte, isso deixa-nos com maior segurança e espírito para enfrentar todas as dificuldades que estamos a passar e iremos passar certamente até o clube estabilizar”, disse.

O Vitória de Setúbal, que segue invicto na liderança da série H do Campeonato de Portugal, empatou hoje com o Louletano, 2-2, numa partida em que Zequinha e Bruno Ventura marcaram aos 32 e 64 minutos, respetivamente. Abou Touré (22) e Érico Castro (46) fizeram os golos dos algarvios.