“NOS Açores Try-Out” conta com 11 equipas

A ilha de São Miguel acolhe, nos próximos dias 12 e 13 de outubro, a segunda edição do evento de Team Building nos Açores, dirigido ao universo empresarial, uma iniciativa do unOffice.

Depois do sucesso da 1ª edição, São Miguel volta a ser palco do “NOS Açores Try-Out”, uma prova de Team Building dirigida ao universo empresarial, pensada e estruturada para dar resposta a uma das questões que todos os líderes das empresas colocam: “Como tornar a minha equipa de colaboradores mais coesa e competitiva?”.





De acordo com nota de imprensa, a segunda edição conta com 11 equipas, sendo nove dos Açores e duas do exterior, envolvendo um total de 80 pessoas, entre participantes e membros da organização. Grupo Bensaúde, Novo Banco dos Açores, Finançor, Azoris-Hotel & Leisure, EDA, Geridade, Nos Açores e Nos Madeira são algumas das empresas que estarão presentes.





O “Nos Açores Try-Out”, que decorre durante dois dias, irá conciliar provas desportivas e recreativas - como o rapel, canoagem, ciclismo, natação, mergulho, corridas de obstáculos e outros exercícios que exigem trabalho em equipa, entre colegas e entre profissionais que se encontram pela primeira vez -, com uma vertente de formação ao ar livre, em que os participantes são “desafiados a transpor os desafios e os problemas que as empresas enfrentam diariamente para situações vividas em cenários diferentes dos habituais”, adianta a nota.





Refira-se que o unOffice surgiu em 2015 r foi o primeiro espaço de coworking nos Açores, tendo recebido o prémio “Coworking Space of The Year 2015” do “Portugal Startups".