Norte-americano resgatado de navio de cruzeiro a este de São Miguel

Num comunicado enviado às redações, a Marinha adianta que "através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aeronáutico das Lajes e com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar, coordenou durante a tarde de domingo uma operação de resgate de um tripulante do sexo masculino, de 82 anos e nacionalidade norte-americana, a necessitar de assistência médica urgente".

O homem estava "a bordo do navio de cruzeiro “WIND SURF”, com bandeira das Bahamas, a navegar a cerca de 445 milhas (825 quilómetros) a este da ilha de São Miguel".

Na operação foram empenhados um helicóptero EH-101 e uma aeronave C295 da Força Aérea Portuguesa, tendo o paciente desembarcado no aeródromo militar de Figo Maduro em Lisboa, seguindo posteriormente para o Hospital de São José em Lisboa.