Nordeste organiza segundo arraial popular no Miradouro da Vigia das Baleias

Numa nota de imprensa, a autarquia adianta que o arraial popular, que decorre no sábado e no domingo, durante a tarde e noite, conta com espaços de restauração, incluindo comida preparada em forno de lenha, e ainda uma zona de recreio para as crianças. O Arraial Popular encerrará nos dois dias com fogo de artificio e a iniciativa foi lançado pelo município do Nordeste com o intuito de promover a animação de verão, numa altura em que "terminaram a maioria das festividades das paróquias das várias freguesias".