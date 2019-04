Nordeste comemora o 25 de Abril com 'Músicas do Mundo'

O município do Nordeste comemora o 25 de Abril com um serão musical e de reflexão.

O espetáculo, que incluiu também músicos do Nordeste, será realizado na véspera do feriado, no dia 24 de abril, pelas 20h30, no Centro Municipal de Atividades Culturais, na sede do concelho, com entrada gratuita.





Luís Alberto Bettencourt, Pilar Silvestre e Paulo Bettencourt levam ao Nordeste o espetáculo “Músicas do Mundo”, antecedidos de um grupo de músicos amadores deste concelho, que se juntaram e prepararam um reportório para o serão comemorativo do 25 de Abril.





Entretanto, o Centro Desportivo e Recreativo do Nordeste também assinala o Dia da Liberdade através do convívio desportivo, a ter lugar no Complexo Desportivo Municipal, com a realização de um Torneio de Futebol 7 Inter-freguesias Sub 18.