Nonagon comemora 8.º aniversário

O programa comemorativo arranca no dia 04 de setembro com uma conversa com o tema “O futuro da Ciência e Tecnologia e as Smart Cities”, com a presença do diretor regional de Ciência e Tecnologia, Flávio Tiago, e do vice-presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Frederico Sousa.

A iniciativa terá início pelas 11:00 locais (12:00 em Lisboa), no espaço de bar do NONAGON.

O aniversário será ainda marcado por uma ação de responsabilidade social, com a doação de bens a famílias carenciadas do concelho de Lagoa.