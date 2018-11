Nomes sonantes da escrita, teatro e música passam pelo Outono Vivo 2018

Este fim de semana trará à Praia da Vitória, no âmbito da XIII edição do Outono Vivo nomes sonantes da escrita, teatro e música, entre os quais se destacam o ator Ruy de Carvalho, os escritores e jornalistas Joel Neto e Rodrigues Guedes de Carvalho e na música o Quarteto Lopes Graça, acompanhados por Luís Cunha, Maria José Laginha, Isabel Pimentel e Catherine Strynckx.

O programa do Outono Vivo 2018 para este fim de semana grande “tem muitos extraordinários para que a população da ilha e até mesmo os turistas venham até à Academia de Juventude e Artes da Ilha Terceira e ao Auditório do Ramo Grande”, convida o Vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória e responsável pela Cooperativa Praia Cultural, Carlos Armando Costa.

Este sábado, dia 3, destaque para a sessão de autógrafos dos escritores Joel Neto, Ana Margarida Carvalho, Rodrigo Guedes de Carvalho, João Pinto Coelho, Vamberto Freitas, José Mário Silva e Luís Corredoura, pelas 18h00. Seguir-se-á, às 19h00, a apresentação do livro “Os Números que venceram os Nomes”, de Samuel F. Pimenta, terminando a noite com a atuação do grupo de teatro liderado pelo conceituado ator Ruy de Carvalho, com o filho João de Carvalho e Adelaide Sofia, Guilherme madeira, Ricardo Gama e João Correia, subindo ao palco do Auditório do Ramo Grande com a peça “Trovas & Canções – Atores, Poetas e Cantores”.

No domingo, dia 4, pelas 15h00, sessão de cinema para os mais novos, com o filme “SmallFoot – Uma aventura gelada”. Às 16h00 os mais novos e os mais graúdos podem assistir à apresentação dos livros “Naná, o meu amor de quatro patas” e “O Amor é Isto”, da autoria do ator Ruy de Carvalho. Depois, pelas 18h00, Raquel Varela apresentará o seu mais recente título “Breve História da Europa”. Logo depois, pelas 20h00, inicia-se a Mesa Redonda promovida pelo escritor e jornalista Joel Neto que juntará, para além do próprio, nomes como Ana Margarida Carvalho, Rodrigo Guedes de Carvalho, João Pinto Coelho, Vamberto Freitas, José Mário Silva e Luís Corredoura, subordinada ao tema “O espaço da originalidade, o papel de milieu e os riscos da uniformização da literatura”. A noite de domingo terminará com a atuação do Quarteto Lopes-Graça, no Auditório do Ramo Grande, com a participação especial de Luís Pacheco Cunha, Maria José Laginha, Isabel Pimentel e Catherine Strynckx.

A XIII edição do Outono Vivo começou na sexta feira, 26 de outubro, e prolonga-se até ao próximo dia 11 de novembro. Todo o programa do Outono Vivo 2018 pode ser consultado em www.outonovivo.com, nas redes socais em www.facebook.com/outonovivo ou através do site da Câmara Municipal da Praia da Vitória (www.cmpv.pt).