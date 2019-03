Nome "Griezmann Mbappé" para bebé recebe "cartão vermelho" do registo civil francês

As mais lidas

Quando os pais foram registar a criança, um conservador do registo civil daquela cidade francesa avisou o procurador do Ministério Público da intenção dos pais de atribuir o nome daqueles dois futebolistas e que isso podia ser contrário aos interesses da criança.

Este nome inédito foi rejeitado por um juiz do tribunal de Família em Brive-la-Gaillarde, quase cinco meses após o nascimento da criança, referiu a mesma fonte.

Um casal do sudoeste da França, fã de futebol, foi proibido pelo tribunal de dar ao seu filho o nome de "Griezmann Mbappé", em homenagem aos dois jogadores da seleção francesa campeã mundial, confirmou fonte municipal à agência AFP.

