A freguesia dos Arrifes, no Concelho de Ponta Delgada, acolheu no passado fim de semana a Noite de Sopas, que decorreu no Largo da Saúde.



Citada em nota de imprensa, a presidente da Junta de Freguesia dos Arrifes, Sandra Dias Faria, expressou a sua satisfação com a “significativa afluência” a um evento que teve como principal atração as diversas sopas preparadas “com carinho e tradição local”.

Conforme afirmou Sandra Dias Faria, “a

Noite de Sopas superou todas as nossas expectativas”, destacando a “comunidade unida” e a apreciar as sopas que representam “o melhor da nossa gastronomia”.

Apresidente da Junta de Freguesia dos Arrifes não deixou também de destacar a componente lúdica da Noite de Sopas, com a atuação do grupo Bombomania - Ritmos D’Alvorada, bem como do grupo oriundo dos Arrifes, “Brumas da Terra”.



Além da música, refere ainda a nota de imprensa, a Noite de Sopas contou também com exposições ao longo do passado fim de semana, lembrando Sandra Dias Faria, citada em nota de imprensa, que a exposição de pintura “cativou os olhares dos visitantes com uma variedade de estilos e técnicas artísticas”, enquanto a exposição de aves proporcionou um “fascinante contacto com diversas espécies e foi a delícia de miúdos e graúdos”.



A Feira de Sabores e a exposição de artesanato, com artesãos dos Arrifes, completaram o programa cultural da Noite de Sopas.