"Noite branca" eleva potencial turístico e económico de Ponta Delgada

A "Noite branca" de Ponta Delgada, que decorreu no sábado, elevou o "potencial turístico e económico" da maior cidade açoriana, sendo já um "evento-âncora" do verão, sublinhou a autarquia.

Em jeito de balanço, a autarquia de Ponta Delgada, presidida por José Manuel Bolieiro, valoriza a "forte adesão à festa, que reuniu centenas de famílias de Ponta Delgada e de São Miguel, mas também de outras ilhas dos Açores, do continente português e do estrangeiro".

A cidade "vestiu-se de branco" no sábado para a 4.ª edição do PDL White Ocean, a "maior festa do género nos Açores e das maiores do país", com uma "decoração única alusiva à condição marítima de Ponta Delgada", além de concertos e atuações de DJs.

A "crescente mobilização de parceiros nas áreas da hotelaria, comércio, restauração e similares" foi também destacada no balanço da autarquia.

Ponta Delgada volta a vestir-se de branco em 03 de agosto de 2019, naquela que será a 5.ª edição do PDL White Ocean.