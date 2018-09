Neuville termina segundo dia do rali da Turquia a liderar por três décimas

O belga Thierry Neuville, num Hyundai i20 WRC, chegou esta sexta feira ao final do segundo dia do rali da Turquia na liderança, mas com apenas três décimos de segundo de vantagem sobre o francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC).

Neuville, que concluiu a jornada com o tempo de 1:52.28,2 horas, foi o primeiro a ir para a estrada, por entre muita terra solta e pó, e venceu dois dos seis troços do dia, mas só no último saltou para o comando, aproveitando um pião do norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 WRC), líder desde a quarta ‘especial’.

“Travámos uma luta fantástica pela liderança, em condições muito duras, que é uma excelente forma de começar este rali”, comentou o piloto belga, que também lidera o campeonato do mundo, com 23 pontos de vantagem sobre Ogier.

Sébastien Ogier, segundo a sair para a estrada, terminou o dia em idêntica posição, depois de ter cedido algum tempo, sobretudo na primeira especial do dia.

“É bom estar aqui. Só foi pena o pó da manhã, que nos custou vários segundos", explicou o piloto monegasco, que havia sido apenas 14.º na ‘super-especial’ de quinta-feira, conquistada por Mikkelsen.

No sábado, os pilotos enfrentam mais seis troços especiais de classificação, com um total de 130,62 quilómetros.

O rali da Turquia é a 10.ª das 13 provas previstas no calendário mundial. Thierry Neuville, que na presente semana renovou contrato com a Hyundai por mais três anos, é o líder, com 172 pontos, mais 23 do que Sébastien Ogier.