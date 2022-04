“Nenhuma prova no mundo tem uma cobertura tão grande como a do Azores Rallye”

Rui Moniz, presidente do Grupo Desportivo Comercial e da Comissão Organizadora do Azores Rallye faz balanço positivo à edição 55 do maior evento desportivo e promocional dos Açores, destacando ainda um aspeto que diferencia o rali açoriano