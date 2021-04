Nelson Évora homenageado com Prémio Carreira

À margem da conferência sobre Ética no Desporto, promovida pela UNL e pelo CNL, em Lisboa, Carlos Gonçalves, presidente do CNL, destacou as conquistas do atleta com a camisola de Portugal, lamentando o facto de estar a treinar fora de Portugal, em Barcelona.

Campeão do mundo do triplo salto em 2007 e campeão olímpico em 2008, Nelson Évora agradeceu a distinção e sobre o tema da conferência afirmou que a ética é um dos segredos da sua longevidade.

"Este prémio é um mimo que me deixa muito satisfeito e a verdade é que esta questão da ética no desporto sempre foi um ponto central na minha formação. Felizmente tive uma boa educação neste campo e foram-me passados os melhores valores. A minha longevidade deve-se também a isso e permite-me continuar a ter prazer naquilo que faço", disse o atleta português do Barcelona.

Sobre os próximos Jogos Olímpicos, marcados para o próximo verão, em Tóquio, Nelson disse que tem consciência de que os portugueses esperam muito dele.

"Tenho comigo uma equipa de trabalho muito profissional, que me apoia e acompanha em tudo, e trago comigo o sentimento de representar a nação. Isso dá-me conforto e muita garra. Estarei no meu melhor e mais forte", garantiu o atleta.

Campeão do mundo em 2007, em Osaka (Japão), com o recorde pessoal de 17,74 metros, o saltador vestiu também as camisolas do FC Porto, entre 2002 e 2004, do Benfica, entre 2004 e 2016, e do Sporting, entre 2016 e 2020, estando agora em Espanha, país onde já treina desde 2016.