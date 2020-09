Negociações UE-Reino Unido da próxima semana cruciais para acordo em outubro

“Para chegarmos a qualquer tipo de acordo para estar pronto a 15 de outubro, tem de existir um texto final na primeira semana de outubro, ou seja, na próxima ronda de negociações. É muito pouco tempo”, afirmou hoje, durante um evento do instituto académico britânico UK in a Changing Europe.

A nona ronda entre as duas equipas de negociação está prevista para a semana entre 28 de setembro e 02 de outubro.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou no início deste mês querer chegar a um acordo antes do Conselho Europeu de 15 de outubro, para que seja possível entrar em vigor até ao final do ano, fim do período de transição pós-Brexit.

"Se não conseguirmos chegar a um acordo até lá, penso que não haverá um acordo de comércio livre entre nós, e devemos aceitá-lo e seguir em frente”, acrescentou Johnson.

Barnard admite que a proposta de lei para o Mercado Interno no Reino Unido, que anula provisões do Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) relativas à Irlanda do Norte, “não ajudou” e afetou a confiança de Bruxelas em Londres.

Porém, acredita que continua a existir interesse num entendimento e que é provável um acordo bastante limitado e sem referência a questões de segurança.

A especialista em direito europeu falava num evento de lançamento de um relatório do UK in a Changing Europe sobre o impacto no Reino Unido de uma ausência de acordo, o que implicará que o comércio entre as duas partes passe a ser feito nos termos da Organização Mundial do Comércio.

Segundo o estudo, o Reino Unido poderá ver reduzido o Produto Interno Bruto (PIB) em cerca de 8% na próxima década, semelhante aos 7,6% estimados pelo próprio governo britânico num documento oficial de novembro de 2018.