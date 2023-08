Necessidades de docentes nas escolas dos Açores colmatadas em 98,5%, diz Governo Regional

Citada em nota de imprensa, a titular da pasta da Educação refere que o aumento do número de docentes é relativo ao número de profissionais que havia no início do ano letivo passado e indica que as escolas açorianas terão, em setembro, "perto de 4.900 docentes em funções letivas”.

Os dados resultam das colocações de docentes feitas pela secretaria regional, na quinta-feira.

Aquele departamento governamental ressalva que o Ministério da Educação “afirmou, na passada quarta-feira, ter 95% dos horários de docentes já atribuídos”.

O aumento verificado em relação ao ano anterior, diz Sofia Ribeiro, resulta “de aposentações, possíveis mobilidades para o restante território nacional e pela aferição das necessidades das unidades orgânicas da região”.

Foram lançadas “mais 81 vagas para a contratação a termo” do que em agosto de 2022.

“Este é o resultado do esforço feito pelo XIII Governo dos Açores de colocar professores e educadores em quadro, diminuindo a precariedade sentida na classe docente, o que já resultou na integração de 572 docentes nos últimos dois anos e meio”, afirmou.

O próximo ano letivo arranca em 12 de setembro nas escolas da região.

O calendário escolar foi aprovado por unanimidade pelos conselhos executivos das unidades orgânicas do sistema educativo regional, em junho.