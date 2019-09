Navio Gilberto Mariano de volta à operação

A Atlânticoline, S.A. informou que o navio Gilberto Mariano regressou este sábado à operação, após ter sido reparada a avaria detetada no motor de estibordo do ferry, que levou a que este estivesse imobilizado desde o passado dia 7 de setembro.

A avaria, recorde-se, foi detetada pelo pessoal técnico da Atlânticoline, seguindo-se a encomenda de peças necessárias à sua reparação e a deslocação à Horta de técnicos da marca dos motores.

Os trabalhos decorreram com normalidade ao longo dos últimos dias, tendo ficado concluídos esta sexta feira, ao fim da tarde. Seguiram-se os habituais testes de mar, durante a noite, tendo a Autoridade Marítima confirmado que o navio está em condições de voltar ao serviço da operação de transporte marítimo de passageiros e viaturas. Recorde-se que durante a imobilização do navio a mobilidade dos passageiros foi reposta com recurso aos restantes navios da frota da transportadora marítima açoriana.