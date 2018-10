NATO reconhece que próximas manobras militares se destinam a “dissuadir” a Rússia

As mais lidas

As manobras "Trident Juncture" vão reunir em torno do Mar Báltico, entre 25 de outubro e 07 de novembro, 45.000 militares de 31 países da NATO e parceiros da Aliança, sendo disponibilizados cerca de 150 aviões, 60 embarcações e até 10.000 veículos.

Numa referência às recentes informações que apontam para a construção pela Rússia de uma frota de submarinos silenciosos que dificultariam a sua localização, Foggo assegurou que os aliados mantêm “uma superioridade acústica” que prevalecerá no futuro.

“A Rússia não é um gigante de 10 pés [três metros], mas possui ativos que me mantêm alerta, preocupado”, admitiu.

Apesar de ter recusado comparar a atual situação aos tempos da Guerra fria, por considerar que o Kremlin já não possui capacidade de atuar de forma global, Foggo reconheceu que o reforço militar da Rússia suscita certa “preocupação” no interior da Aliança Atlântica.

“Vão ver naquilo que somos bons e julgo que terá um efeito dissuasor”, declarou hoje Foggo numa referência à Rússia, ao ser questionado durante uma conferência de imprensa no Pentágono.

O almirante norte-americano James G. Foggo, chefe do Comando Nápoles da NATO, reconheceu esta sexta feira que o “efeito dissuasor” dirigido à Rússia é um dos motivos das manobras "Trident Juncture", a maior mobilização da Aliança nos últimos 20 anos.

