Natal nos Fenais da Luz

As mais lidas

A abertura está agendada para domingo, dia 9 de dezembro, pelas 18 horas, com a presença de um Rancho de Natal, organizado pelo Grupo de Jovens da Paróquia. Às 19 horas de domingo, será inaugurada, na Igreja de Nossa Senhora da Luz, uma exposição de sete presépios, criados pela Catequese Paroquial, adianta nota. Tanto o “Natal à Janela” como a Exposição de Presépios estarão patentes durante a semana da Feira de Natal dos Fenais da Luz, das 12 horas às 15 horas e das 16 horas às 20 horas (segunda a sexta-feira). Porém, continuarão patentes durante todo a altura de Natal, nos dias úteis e no horário das missas.

A Paróquia de Nossa Senhora da Luz, no contexto da Feira de Natal dos Fenais da Luz, que decorre de 9 a 16 de dezembro, organiza o “Natal à Janela”, no centro histórico. Os presépios serão montadas junto à janela, de modo a que os visitantes possam apreciá-los da rua.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok