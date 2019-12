Natal Mágico na Madalena

O Coro Infantil do Centro de Formação Artística (CFA) da Câmara Municipal, acompanhados pela Orquestra e pelos alunos da Classe de Guitarra do CFA irão presentear o público com um concerto de Natal, na sexta-feira, dia 20 de dezembro.





Já no sábado, dia 21 de dezembro, a magia de Natal volta a encantar a vila, com a Feira de Artesanato e produtos natalícios, uma hora do conto, o espetáculo de hip-hop, ballet e danças de salão das turmas do CFA, e o filme “Frozen”.





O Pai Natal promete também marcar presença nesta tarde do dia 21 de dezembro, junto ao Auditório da Madalena.