Natal em Ponta Delgada promove artistas locais e dinamiza comércio tradicional

Ponta Delgada terá entre 8 de dezembro e o fim do ano uma série de eventos dedicados ao Natal, privilegiando os artistas locais num programa "diversificado" e de "dinamização do comércio tradicional".

O programa da autarquia para as festas foi apresentadoem conferência de imprensa pelo presidente da Câmara, José Manuel Bolieiro e a vereadora com a tutela da cultura, Maria José Duarte.

"Sob o ponto de vista da promoção para a família e para as diferentes gerações, o programa comporta eventos que promovem o espírito de família, mas também impulsiona o consumo", assinalou o autarca, falando aos jornalistas.

A autarquia anunciou que haverá, por exemplo, "parqueamento gratuito em todos os sábados do mês de dezembro" e em todo o dia 24.

O programa privilegia a animação infantil e a música de Natal, com vários palcos colocados em diferentes pontos da cidade: Praça do Município, Largo Norte do Largo da Matriz, Rua Hintze Ribeiro, Jardim Sena Freitas, Rua dos Mercadores, Rua Machado dos Santos, Rua Diário dos Açores, Igreja do Colégio Jesuítas, Igreja de São Sebastião, Coliseu Micaelense e Mercado da Graça.

Outras animações itinerantes percorrerão o centro histórico de Ponta Delgada, havendo ainda espaço para um espetáculo de dança e vários concerto e atuações de coros entre o dia 8 deste mês e o final do ano.

No dia 15 de dezembro realiza-se ainda a 55.ª Corrida de São Silvestre da Cidade de Ponta Delgada.

Na noite de passagem de ano, por seu turno, haverá animação nas Portas da Cidade com Laura Vargas e a sua banda e os DJ Antoine C e Play.