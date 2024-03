Natacha Candé vence Triatlo Jovem Nacional

Natacha Candé esteve em grande destaque, no último fim de semana, ao subir ao lugar mais alto do pódio no Triatlo Jovem Nacional, no escalão de Sub-18.



Candé, que integrou a Seleção Açores, não deu qualquer hipótese à concorrência e venceu as três provas que compõem a modalidade, conseguindo ainda a melhor marca de sempre na competição, ao somar 2478 pontos, revelou a Associação de Atletismo de São Miguel nas redes sociais.



Em destaque esteve ainda a atleta micaelense Anamar Jorge que subiu ao terceiro lugar no escalão de Sub-16.



Realce, de igual modo, para o segundo lugar alcançado pela terceirense Leonor Couto, no escalão de Sub-14.



Já Afonso Cordeiro foi quarto em Sub-18, Miguel Mota 17.º em Sub-14 e Francisco Sousa 17.º em Sub-16.

Na classificação coletiva, a Seleção dos Açores ocupou o terceiro lugar, com 9517 pontos, atrás de Leiria (10342 pontos) e Setúbal (9700).