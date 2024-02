Natacha Candé campeã nacional do pentatlo

A atleta micaelense Natacha Candé subiu ao lugar mais alto do pódio nos Campeonatos Nacionais de Sub-18 de atletismo em Pista Coberta.



Em Braga, a atleta do Juventude Ilha Verde sagrou-se campeã nacional do pentatlo, com a marca de 3578 pontos, mais 120 pontos do que o anterior máximo.



Alice Varino, do GD Pedreiras, foi segunda classificada com 2912 pontos, enquanto Francisca Ferreira, em representação da AC Fernanda Ribeiro, terminou no terceiro posto com 2827 pontos.

Nas cinco provas que compõem a competição, Natacha Candé foi a vencedora em todas. Na prova dos 60m barreiras cortou a meta em primeiro com a marca de 09s19. No salto em altura conseguiu o primeiro lugar com o registo de 01m69 , enquanto que no lançamento do peso (3kg) conseguiu 12m43. No Comprimento saltou 04m91, fechando a participação com a vitória nos 800m, com 02m34s27.