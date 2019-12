Natação açoriana com uma subida e uma descida

A equipa do Clube Naval da Praia da Vitória terminou em 3.º lugar, com os mesmos 316 pontos do Cova da Piedade. Ascende à 2.ª Divisão conjuntamente com o Vikings Sport Clube, de Odivelas, que somou 380 pontos, e com o Clube de Natação de Olhão, que conquistou 343 pontos.

O 1.º lugar de Gustavo Silva nos 200 metros costas (2.06.96) e o 2.º nos 100 costas (58.33) contribuíram para a boa classificação, tal como os quintos lugares de Manuel Alves nos 400 e 800 metros livres, os 5.º e 7.º lugares de João Costa, respetivamente nos 200 estilos e nos 200 bruços, e a 6.ª posição nos 4x100 livres.

A equipa masculina do Clube de Atividade Física dos Bombeiros de Ponta Delgada terminou na 11.ª posição, com 256 pontos, entre as 31 equipas classificadas.

As melhores prestações foram do experiente Carlos Pedrosa, que ganhou a prova de 100 metros mariposa (55.62), foi 2.º nos 200 mariposa (2.06.14) e 5.º nos 100 metros livres (52.82).

Nos dez primeiros lugares apenas mais um nadador dos Bombeiros de Ponta Delgada logrou classificar-se. Foi António Paz, nos 400 livres. O tempo de 4.16.76 minutos conferiu-lhe o 9.º lugar e o recorde pessoal.

Os restantes nadadores da equipa bateram recordes pessoais na piscina de Sines, onde se desenrolaram as provas. Foram Francisco Lopes, Filipe Gamboa, Rafael Borges e João Santos.

A equipa feminina do CAF Bombeiros de Ponta Delgada foi a melhor das três açorianas. Acabou em 8.º lugar, com 256 pontos, ficando a quatro posições de subir de divisão (ascendem as quatro melhores classificadas).

Duas nadadoras obtiveram as melhores posições e bateram os recordes pessoais. Laura Fonseca o 8.º lugar nos 400 livres (4.42.48) e o 11.º nos 100 costas (1.10.46) e Margarida Silva foi 8.ª nos 200 mariposa (2.28.44), 12.ª nos 200 estilos (2.31.94) e 13.ª nos 100 mariposa (1.08.30).

Sofia Silveira conseguiu igualmente melhorar a marca nos 200 bruços para 2.55.85. Maria Pacheco, Leonor Carvalho e Carolina Raposo não estabeleceram melhorias nas marcas que as qualificaram para o “nacional”.

Como já anunciámos, o Clube Naval de Ponta Delgada foi 22.º classificado, destacando-se as nadadoras Marta Brites (4.ª nos 50 livres; 6.ª nos 100 livres e 10.ª nos 100 costas),e Ana Dias (8.ª nos 200 bruços e 10.ª nos 100 bruços).

A equipa do Núcleo Sportinguista da Terceira terminou em 29.º lugar, somando 111 pontos. Como ficou num dos últimos quatro lugares, não se manteve na 3.ª divisão.