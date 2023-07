Nascimentos aumentaram em mais 1.777 bebés nos primeiros cinco meses deste ano

Segundo o INE, já em maio o número de nados-vivos tinha sido superior ao mesmo mês de 2022, com um total de 7.244, um acréscimo de 4,2%.

A subida da natalidade no primeiro semestre do ano já tinha sido indicada pelo crescimento do número de testes do pezinho (+2.405). Dados divulgados pelo Instituto Ricardo Jorge indicam que foram analisados 41.802 recém-nascidos nos primeiros seis meses do ano no âmbito do Programa Nacional de Rastreio Neonatal.

De acordo com o INE, nos primeiros cinco meses de 2023 o valor acumulado do saldo natural foi -17.382, o que representa um desagravamento relativamente ao valor observado no mesmo período de 2022 (-21.195).

Em junho de 2023, o número de óbitos foi de 8.743, valor inferior ao registado em maio de 2023 (menos 466 óbitos; -5,1%) e em junho de 2022 (menos 1.472 óbitos; -14,4%).

Também em junho, o número de óbitos devido à covid-19 desceu para 151 (menos 20 do que em maio de 2023), representando 1,7% do total de óbitos. Comparativamente com junho de 2022, registou-se uma redução de 836 óbitos por covid-19.

Os dados do INE indicam ainda que, nos primeiros cinco meses deste ano, foram celebrados 11.065 casamentos, mais 1.127 (+11,3%) do que em período homólogo.