NASA adia lançamento de sonda para domingo por razões técnicas

Em causa está a sonda "Parker Solar Probe", cujo lançamento para o espaço, a partir da base de Cabo Canaveral, na Florida, nos Estados Unidos, estava previsto para as 03:33 locais (08:33 em Lisboa).

Segundo a NASA, o adiamento deveu-se a um problema de pressão relacionado com as botijas de hélio, verificando minutos antes da descolagem.

A agência espacial norte-americana NASA adiou, por razões técnicas, para domingo o lançamento de uma sonda que vai estar mais perto do Sol e que estava previsto para este sábado de manhã.

